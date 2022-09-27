استهداف الصيادين قبالة ميناء غزة وبيت لاهيا

وطن:استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء بنيران رشاشاتها الثقيلة ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين قبالة ميناء غزة حتى بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن زوارق بحرية الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه تجاه مراكب الصيادين قبالة ميناء غزة وبيت لاهيا.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز وتفتح خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القطاع وتحرم الصيادين من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.