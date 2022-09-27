صحيفة: فرنسا ستبدأ بتدريب جنود أوكرانيين في بولندا قبل نهاية العام

وطن: أفادت صحيفة Monde اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، بأن فرنسا ستبدأ دورة مدتها خمسة أسابيع لتدريب العسكريين الأوكرانيين في بولندا قبل نهاية عام 2022.

وأضافت الصحيفة: "وفقا لمعلوماتنا، قررت وزارة الدفاع الفرنسية دعم بعثة تدريب العسكريين الأوكرانيين، التي نسقها الاتحاد الأوروبي هذا الصيف، وتم وضع المبادئ الأساسية لمشاركتها فيها. وسيتمركز المدربون الفرنسيون في بولندا حيث ستجري تدريبات لمدة خمسة أسابيع في معسكرات عسكرية متخصصة. وأبدت هيئة الأركان العامة رغبتها في تسريع هذه العملية وبدء العمل بها قبل نهاية عام 2022 ".

ويشار إلى أنه تم تحديد مبادئ تنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري (EUTM) في 30 أغسطس خلال اجتماع وزراء الدفاع والخارجية في دول الاتحاد الأوروبي في براغ. لا يزال برنامج ومحتوى البعثة قيد المناقشة وقد يتم تقديمهما في منتصف أكتوبر. وقد أعربت بعض الدول الأوروبية ومن بينها الدنمارك وإسبانيا، عن عزمها إطلاق برامجها التدريبية الخاصة للجيش الأوكراني، دون انتظار برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك.

ونوهت الصحيفة، بأن مشاركة الجيش الفرنسي سابقا كانت تقتصر على تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع Caesar.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تدريب 150 عسكريا أوكرانيا على استخدام هذه المدافع.