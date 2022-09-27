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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين القادم

27.09.2022 11:14 AM
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين القادم

 

وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين الموافق 03/10/2022، حيث سيبقى المعبر مفتوحا امام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة ٢٤ ساعه ، من صباح يوم الاثنين الموافق 03/10/2022 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 04/10/2022، وستغادر اخر حافلة من الاستراحة الساعة التاسعة صباحاً.

وسيكون المعبر مغلقاً بالكامل يوم الاربعاء 05/10/2022، بسبب الاعياد اليهودية .

ويعود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 06/10/2022 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في كلا الاتجاهين.

ودعت الإدارة العامة للمعابر والحدود، المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.

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