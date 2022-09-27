"التعليم العالي" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2022

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة للدورة الصيفية للعام 2022.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتيجة الامتحان من خلال الرابط www.mohe.pna.ps/Alshamil أو من خلال التواصل مع كلياتهم.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين للامتحان في هذه الدورة؛ بلغ 3869 طالب/ة في شطري الوطن، فيما بلغ عدد المتقدمين 3701، نجح منهم 3083، بحيث بلغت نسبة النجاح العامة 83.3%.

وبيّنت "التعليم العالي" أن عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة في الامتحان بلغ 95 تخصصاً في المحافظات الشمالية و103 في المحافظات الجنوبية.

يُشار إلى أن الامتحان عُقد لأول مرة في تخصصات جديدة مثل: فني صيانة الأجهزة الطبية، وأنظمة الحماية المتكاملة، وهندسة الطاقة المتجددة، وكهرباء السيارات.

كما يُشار إلى أن الوزارة أعفت 136 طالباً من مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان؛ دعماً لصمودهم.