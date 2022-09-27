إيطاليا تتفوّق على المجر وتبلغ نصف النهائي

وطن: بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه أمس الإثنين على المجر بنتيجة بهدفين نظيفين في العاصمة بودابست.

وسجّل هدفي بطل أوروبا والذي يغيب عن مونديال قطر 2022 للمرة الثانية توالياً، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري، ولاعب إنتر فيديريكو ديماركو.

وبالتالي، تصدّرت إيطاليا المجموعة الثالثة مع 11 نقطة، بفارق نقطة عن المجر، لتلحق بهولندا وكرواتيا، في انتظار اكتمال المربع الثلاثاء بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال.

المصدر: beinsports