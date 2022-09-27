لليوم الثاني.. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من موجة الاقتاحات الواسعة بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات متتالية من المستوطنين بدأت باقتحام المسجد من باب المغاربة، مشيرة إلى أن المرابطين رددوا هتافات وتكبيرات تصديًا للاقتحام.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال أطلقت طائرة مُسيرة في سماء المسجد الاقصى لمتابعة حركة المرابطين داخله، واعتقلت شابًا من ساحات الأقصى.

وحولت شرطة الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها وقواتها في شوارعها وطرقاتها، وتحديدًا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ومنعت دخول من هم دون سن الأربعين للصلاة.

ومنعت قوات الاحتلال عدداً من الحافلات التي تقل مصلين من داخل أراضي عام 48 للدخول إلى الأقصى.

واعتدت قوات الاحلال والشرطة الإسرائيلية على المرابطين داخل المسجد الأقصى.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.