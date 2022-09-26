واشنطن تطالب بتسليمها إدوارد سنودن بعد ساعات من حصوله على الجنسية الروسية

وطن: جدد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس التأكيد على أن ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الحاصل على الجنسية الروسية اليوم، يجب أن يعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وقال برايس في إفادة صحفية: "موقفنا لم يتغير: يجب أن يعود سنودن إلى الولايات المتحدة ليحاكم مثل أي مواطن أمريكي آخر".

ووفقا لبرايس، تواصل واشنطن اعتبار سنودن مواطنا أمريكيا، رغم إعلانه التخلي عن الجنسية الأمريكية.

واعتبر برايس أنه مع منح سنودن الجنسية الروسية، يمكن تعبئته للمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية لموظف وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق اللاجئ إلى روسيا، إدوارد سنودن.

المصدر: (نوفوستي)