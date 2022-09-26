اعتقالات وتجدد للمواجهات بعدة أحياء في القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في تجدد المواجهات مع الشبان، مساء اليوم الاثنين، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين خلال المواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال اقتحام بلدة الطور هم شادي أبو الهوى وأحمد وخالد أبو سبيتان ومحمد الهدرة.

وحلقت طائرات مسيرة في سماء بلدة الطور خلال المواجهات، واستدعت القوات سيارة المياه العادمة لقمع الشبان.

كما اندلعت مواجهات مساء اليوم في عدة أحياء بمدينة القدس منها الشياح بالطور ومخيم شعفاط وقرية العيسوية وحي عين اللوزة في بلدة سلوان.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال مساء اليوم الشاب أيمن غوشة من داخل ساحات المسجد الأقصى، واقتادته من باب القطانين إلى مركز شرطة القشلة.