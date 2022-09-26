البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى

وطن: أدان البرلمان العربي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسجد الأقصى المبارك، محذرا من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

واستنكر بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها المرابطون الشرفاء الذين لحماية المسجد.

وأكد البرلمان العربي رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتُدخل المنطقة في أتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى المبارك.