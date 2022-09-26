مجلس أمناء بيرزيت يعلق العمل في الجامعة لأسبوع مع اخلاء الحرم بشكل كامل

وطن: أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت، مساء اليوم الاثنين، تعليق العمل في الجامعة لمدة أسبوع كامل مع اخلاء الحرم الجامعي.

وقال بيان وصل وطن، إن هذه القرار من مجلس الامناء والذي يأتي استجابة لتوصية رئيس الجامعة، لاتاحة الفرصة لانهاء الازمة من خلال الحوار الهادف للتجاوب مع المبادرات التي تقدمت بها هيئات مسؤولة رسمية واهلية للوصول الى حل جذري ومنصف للجميع.

وكان ذوو المضربين عن الطعام في جامعة بيرزيت قد أصدورا بيانا بالامس، استنكروا فيه موقف إدارة جامعة بير زيت غير المبرر، ومعبرين عن دعمهم ومساندتهم التامة لبناتهم وأبنائهم المضربين عن الطعام منذ أسبوع، محملين ادارة الجامعة المسؤولية القانونية والأخلاقية والعشائرية الكاملة عن صحة وسلامة ابنائهم المضربين. للاطلاع على البيان الذي وصل وطن (اضغط هنا)