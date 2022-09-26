الاحتلال يعتقل 4 شبان من الطور وخامساً من القدس القديمة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أربعة شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وخامسا من البلدة القديمة في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، إن عملية اعتقال الشبان الأربعة من الطور تمت خلال مواجهات اندلعت في البلدة عقب اقتحامها بالتزامن مع وقفة نظمت للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة، بينما تم اعتقال الشاب الخامس بعد توقيفه عند "باب المطهرة" بالبلدة القديمة، دون التمكن من معرفة هويات المعتقلين.

المصدر: (وفا)