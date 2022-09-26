الاحتلال يستهدف قوات "الضبط الميداني" شمال قطاع غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، النار تجاه نقطة تابعة لقوات الضبط الميداني شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص تجاه قوات الضبط الميداني في منطقة النعايمة شرق بيت حانون، دون أن يسجل عن إصابات في صفوف القوات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافير تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر: "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"