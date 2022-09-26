شاهد يعقد ورشة عمل حول تعزيز التضامن مع الصحفيين والسلامة المهنية

وطن: عقد مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، ونقابة الصحفيين الشباب في جامعة النجاح الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة الفلسطيني، اليوم الأثنين، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "آليات دعم الصحفيين لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" قدمها الصحفي علاء بدارنة.

وشارك في الورشة 50 من طلبة وخريجي كلية الإعلام بهدف توعية الصحفيين الشباب، بكيفية مواجهة التحديات التي قد يتعرضون لها خلال تغطيتهم للأحداث، وذلك ضمن المشروع السويسري النرويجي للعام 2022.

وتطرق بدارنة لاسباب اطلاق اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وعن التحديات التي قد يتعرض لها الصحفي عند تغطيته للحدث، وعن أهمية الحصول على دورة السلامة المهنية، لحماية ووقاية نفسه عند وقوع أي خطر.

واضاف بدارنة:"أنه من المهم أن يكون لدى الصحفي قرب للمعلومات، بمعنى أن يعمل الصحفي على الحصول على كافة المعلومات التي تخص الحدث قبل الذهاب إليه منعًا للخطأ".

من جانبها، قالت منسقة الاتصال والاعلام في مركز شاهد ليلى عنبوسي أن ورشة العمل لاقت نجاحا ومشاركة واسعة من قبل الصحفيين الشباب وهذا يعكس مدى اهتمامهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت عنبوسي على استمرار المركز وشركائه في تنفيذ برامج عمل تدريبية وتوعوية اسهاما في تنمية قدرات الشباب الفلسطيني خاصة في المجال الاعلامي