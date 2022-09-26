مجلس أمناء جامعة بيرزيت يستنكر "تهجم" نقابة العاملين على أعضائه

وطن: استنكر مجلس أمناء جامعة بيرزيت، "التهجم من قبل نقابة العاملين وبعض مؤيديها على أعضاء مجلس الجامعة أثناء اجتماعهم صباح اليوم داخل حرم الجامعة".

وأكد المجلس في بيانه، اليوم الاثنين، التزامه بحماية جميع العاملين في الجامعة ومنع التعرض لهم من أي جهة كانت.

وقال "إن مثل هذا التصرف يتناقض كليا مع روح الجامعة ومبادئها التي تستند إلى صون الحقوق والحريات كافة وتنتهج أسلوب الحوار الحكيم والمسؤول بهدف الوصول إلى اتفاق. ومن الواضح أن هذا التصعيد أتى نتيجة لسلسلة من الممارسات واستخدام خطاب التهديد والتحريض والتعرض للأفراد من طرف نقابة العاملين".

وحمل مجلس الأمناء أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة العاملين المسؤولية الكاملة عن "هذا التصرف الخطير وسيقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة كل من أخل بأمن الجامعة وهدد سلامة العاملين فيها"، وفق البيان.

يشار إلى أنه عقب خروج أعضاء مجلس أمناء الجامعة من جلسة عقدوها داخل حرم الجامعة، واجه بعض المضربين أعضاء المجلس بالتصفيق الجماعي كخطوة احتجاجية على عدم الوصول لحل للأزمة.