النيابة العامة تجدد تمديد اعتقال المطلوب للاحتلال مصعب اشتية 24 ساعة

وطن: مددت النيابة العامة اليوم الاثنين مرة ثانية اعتقال المطلوب للاحتلال مصعب اشتية 24 ساعة؛ بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، حسب ما افادت به مجموعة محامون من اجل العدالة.

وكانت النيابة العامة في أريحا قد مددت أمس اعتقال المطلوب للاحتلال مصعب اشتية لـ 24 ساعة، بعدما سجلت قضيته في المحكمة بتهمة حيازة سلاح.

وقالت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أن اعتقال ومحاكمة اشتية خطوة تعسفية غير قانونية، وهي تشير إلى أن الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني.