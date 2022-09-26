مصطفى البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

رام الله - وطن: وصل إلى قطاع غزة عبر مصر ومعبر رفح د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية للمشاركة في اجتماعات الحركة و احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل أحد ابرز مؤسسي حركة المبادرة الدكتور حيدر عبد الشافي .

واستقبل عدد كبير من قادة وكوادر حركة المبادرة د.مصطفى و الوفد المرافق له على معبر رفح قبل ان يتوجه الى مدينة غزة ، ويشارك في الاعتصام المركزي في الصليب الاحمر لدعم واسناد الأسرى والأسيرات وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد والأسرى الثلاثين الذين اعلنوا الاضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري الجائر.