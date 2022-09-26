مصرع 7 جراء حريق في مركز تجاري بكوريا الجنوبية

وطن: اندلع حريقٌ ضخم في قبو مركز تجاري في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أسفر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل.

وأفاد جو سونغ تشول المسؤول في إدارة إطفاء دايجون بأن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أشخاص مفقودون وأن الدخان لا يزال في بعض أجزاء المبنى.

قال مسؤولون إن الحريق اندلع في حوالي الساعة 7:45 صباحا وانتشر بسرعة في الطابق السفلي، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بما في ذلك موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.

وأكد المسؤولون إن الضرر كان يمكن أن يكون أسوأ إذا اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.

في السياق ذاته، قال جو إنه تم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء و 90 سيارة إطفاء لمكافحة الحريق الذي تم إخماده حوالي الساعة 3 مساء.

وأظهرت صور من مكان الحادث سحابة من الدخان الرمادي الداكن تتصاعد من أسفل المبنى، حيث استخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه ومعدات أخرى لإخماد النيران.

المصدر: RT