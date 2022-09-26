الاحتلال يعتقل 22 عاملا فلسطينيا في الداخل المحتل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 عاملاً فلسطينيا من الضفة الغربية في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل ، اليوم الاثنين.

وادعت شرطة الاحتلال دخول العمال دون تصريح، وأغلقت محلين تجاريين في مدينة شفا عمرو بادعاء تشغيل عمال من الضفة بدون تصاريح.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها أوقفت 22 مقيما "غير شرعي"، ومددت توقيف 3 مشتبهين مقيمين على ذمّة التّحقيق في المحكمة.



وأوضحت أنها أحالت 3 مشتبهين مشغّلين للتّحقيق، وأصّدرت أمري إغّلاق محلين تجاريّين في مدينة شفا عمرو بسبب تشغيل عمال من الضفة.

ووفقاً لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإن 51 ألف فلسطيني جديد، التحقوا بسوق العمل في الداخل خلال الربع الأول من 2022 بالضفة الغربية، و20 ألف من قطاع غزة، ليصل إجمالي العدد حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 223 آلاف.

ومن بين العمال الفلسطينيين أكثر من 36 ألفاً لا يحملون تصاريح عمل، مقابل 106 آلاف من العمال يحملون تصاريح، و65 ألفاً يمتلكون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.