العثور على جثة شاب مقتولا قرب قلقيلة

وطن: ذكرت مصادر محلية انه عثر صباح اليوم الإثنين، على جثة شاب مقتولا بالرصاص، ومحترقة قرب مدينة قلقيلية.

وأشارت الى أنه عثر على قرب طريق حجة - كفر لاقف في قلقيلية، وأن قوة من الشرطة وصلت الى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا وصل للشرطة يفيد بسماع اطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب في العشرينيات من العمر، وعليها آثار تعذيب واصابات بالرصاص.

وأضاف أن قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي وفريق الأدلة الجنائية وصلوا للمكان، وباشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

واكد أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة، وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي، للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.