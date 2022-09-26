روسيا تعلن إسقاط "مُسيرات انتحارية" أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

وطن: أعلنت وزارةُ الدفاع الروسية إسقاطَ طائرات مسيرة انتحارية حاولت استهداف منطقة بالقرب من محطة زابوريجيا النووية، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشن ضربات صاروخية وغارات على مناطق في جنوب وشرقي أوكرانيا، مع تواصل الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

تتواصل الاشتباكات في مناطق شرقي أوكرانيا، حيث تسعى كييف للاستفادة من زخم هجومها المضاد في الأسابيع الأخيرة فيما تحاول موسكو تعزيز مواقعها أو تحقيق مكاسب إضافية.

ومع تصاعد الاشتباكات، يتبادل الطرفان الاتهامات باستهداف مواقع مدنية.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بتعرض مدينة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا لقصف صاروخي أوكراني، مشيرة إلى أن القصف أصاب فندقا في المدينة، وأوقع خسائر بشرية.

بحسب هذه الوسائل، تم القصف باستخدام صواريخ هيمارس.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة مهاجمة منطقة قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية باستخدام مسيرات انتحارية.

وشملت الاتهامات الروسية لأوكرانيا، قصف صوامع للحبوب ومستودعات للأسمدة.

وفي المقابل نفت كييف أنها استهداف مناطق أو منشآت مدنية وشددت على أنها استهدفت منشآت عسكرية روسية.

(المصدر- سكاي نيوز)