الاحتلال يتسبب بحريق في الطور ويقتحم محلات تجارية في جبل المكبر

وطن: تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، باندلاع حريق في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، بشكل عشوائي، ما أدى لاندلاع حريق في المكان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محلات تجارية في البلدة.