ذوو المضربين عن الطعام في جامعة بيرزيت: ندعو أصحاب القرار التصرف الفوري لإنهاء معاناة ابنائنا، وإلا سنكون مضطرين لحمايتهم بكل الوسائل المشروعة

وطن: استنكر ذوي المضربين/ات عن الطعام في جامعة بيرزيت الموقف غير المبرر من قبل إدارة جامعة بير زيت وهي تعتبر جامعة طليعية في العمل الأكاديمي والمجتمعي والوطني.

وعبر ذوي المضربين/ات في بيان وصل وطن، عن دعمهم ومساندتهم التامة لبناتهم وأبنائهم المضربين عن الطعام منذ أسبوع.

وقالوا: "نرى في خطوتهم نضالا مشروعا يخوضونه أصالة من أنفسهم ونيابة عن كافة زملائهم العاملين في الجامعة".

وتابع البيان: "إننا الموقعون أدناه وبصفاتنا العائلية والعشائرية ندرك بأن الخلافات بين الجامعة وموظفيها هي شأن داخلي لا علاقة لنا به، ونحترم القوانين والأنظمة المتبعة، ولكن، عندما يتعلق الأمر بحياة بناتنا وأبنائنا فلا يمكننا الوقوف جانبا، وعليه نحمل إدارة جامعة بيرزيت، كل في موقعه، المسؤولية القانونية والأخلاقية والعشائرية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم، وندعو أصحاب القرار التصرف الفوري لوضع حد لهذه المهزلة وأنهاء معاناتهم خلال الساعات القليلة القادمة، وإلا سنكون مضطرين لحمايتهم بكل الوسائل المشروعة و لن نقف مكتوفي الايدي بعد اليوم، فمع مرور كل دقيقة تتدهور صحة بناتنا وابنائنا بشكل متسارع وأضحت حياتهم في خطر".

البيان كاملا:

وأفادت مصادر محلية بنقل أحد أساتذة جامعة بيرزيت للمستشفى جرّاء تردي وضعه الصحي، لإضرابه عن الطعام ضد اجراءات إدارة الجامعة.