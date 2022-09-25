برعاية ذهبية.. شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" تشارك في معرض الغذاء 2022

وطن: شاركت شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" كراعٍ ذهبي في معرض الغذاء 2022، والذي يقام بنسخته الرابعة لمدة ثلاثة أيام، تمتد من 24 وحتى 26 من شهر أيلول على أرض "هيبرون اكسبو" في محافظة الخليل، تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي.

وينظم المعرض كلا من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، و هيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. ويقام جناح شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية على مساحة 54 متر مربع في مقدمة معرض هيبرون اكسبو الذي تقدر مساحته 9000 متر مربع.

من جانبه، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية، "نفخر برعايتنا ومشاركتنا في واحد من أضخم المعارض الغذائية التي تقام في فلسطين، والذي بدوره سيشكل لنا فرصة لنكون أقرب من المستهلك الفلسطيني والتعرف على احتياجاته".

وأضاف الهندي، "إن المعارض الغذائية التي تعقد سنوياً كمعرض الغذاء هي بمثابة منصة رائدة للتعرف على آخر المستجدات في عالم الطعام والعصائر ومنتجات الالبان وبناء علاقات تجارية ضمن أهم الأسواق المصنعة المستوردة والمصدرة، ما يشكل لنا حافزاً كبيراً لتطوير وتحسين منتجاتنا، وتصنيع منتجات منافسة تواكب احتياجات السوق وتقدم الأفضل للمستهلك الفلسطيني"، مشدداً على ضرروة دعم المنتج المحلي وتشجيعه، والذي يثبت عاماً بعد عام بأن لديه قدرة تنافسية كبيرة ذات جودة عالية، ما يسهم في تعزيز فرص العمل والتشغيل إضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركات والمصانع الوطنية.



وبين الهندي بأن شركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" تقدم للمستهلك الفلسطيني سلة منتجات تفوق ال (50) صنفاً مصنعاً بأعلى جودة، كمنتجاتها الحليب الخالي من اللاكتوز المنتج الأول من نوعه فلسطينياً والحليب المدعم بالفيتامينات، موضحاً " إننا في شركة الطيف نحرص على استخدام أحدث الآليات والتقنيات في عمليات الإنتاج، باستخدام الحليب الفلسطيني 100% وبأيدٍ فلسطينية بأعلى المواصفات العالمية، والتي بها استطعنا أن نأخذ حصة ممتازة في السوق الفلسطيني خلال فترة قصيرة."

وثمن الهندي جهود القائمين على المعرض، آملاً استمراره خلال السنوات القادمة، والعمل على توسعته ليشمل كافة محافظات الوطن، خاصة وأنه يشكل صالة عرض تفاعلية لأحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى آخر المستجدات في هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وينظم معرض فلسطين الغذائي بشكل سنوي في محافظة الخليل ، حيث انطلق بنسخته الأولى عام 2018 بالتعاون مع هيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. ليشكل أحد أضخم المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء والصناعات الغذائية .