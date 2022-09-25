الإفراج عن الاسير جهاد أحمد رأفت سعادة بعد 20 عاما في سجون الاحتلال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير جهاد أحمد رأفت سعادة (40 عاما) من طولكرم بعد قضائه 20 عاما في سجونها.

وشدد المتحدثون على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم، كما أكدوا دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس محمود عباس في مواقفه البطولية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والأسرى.

بدوره، قال الأسير المحرر سعادة إن فرحته ما زالت منقوصة ولن تكتمل إلا بخروج آخر أسير من سجون الاحتلال، وأضاف: "نحن صامدون على أرضنا حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".