المفتي: السبت 8 تشرين أول المقبل ذكرى المولد النبوي

وطن:أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الإثنين (26/9/2022) هو المتمم لشهر صفر لعام 1444هـجري، والثلاثاء (27/9/2022) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم السبت الثامن من شهر تشرين أول المقبل.

وأكد المفتي، في هذه المناسبة، دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.