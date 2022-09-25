أكاديميان من الجامعة العربية الأمريكية يفوزان بجائزة التميز في البحث العلمي

وطن: فاز الأكاديميان من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور عاطف قصراوي، والدكتور حازم خنفر، بجائزة "الجامعة العربية الأمريكية للتميز في البحث العلمي للعام 2022"، وذلك خلال إعلان عمادة البحث العلمي في الجامعة عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة للعام الجاري.

وقال عميد البحث العلمي في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور محمد عوض، تنافس الباحثون من الجامعات الفلسطينية على الجائزة حيث قدموا أبحاثا علمية في مجالات، العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية، والعلوم الطبية والصحية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحا أنه بعد دراسة طلبات الترشح للجائزة وتقييمها من لجنة مختصة، تقرر فوز بحثان من كل فئة.

والفائزون هم على النحو التالي، في فئة العلوم الطبية والصحية فاز من جامعة النجاح الوطنية في بحث علمي عنوانه، "دراسة خصائص البوابة الفيزيائية الحيوية لمستقبل امبا ومواقع الارتباط: التركيز على اليازيبينات الجديدة القائمة على الكركم كمضادات غير تنافسية"، للباحثين، الدكتور محمود قنيبي، والدكتور عثمان حامد، والدكتور نضال جرادات، والدكتور محمد حواش، والأستاذة رنا القرم، والأستاذة رولا القرم، والأستاذة سما ترزي.

وفي البحث الثاني في ذات الفئة، فاز الباحثون من الجامعة الإسلامية في غزة: الأستاذة هديل أبو الورد، والدكتور ناصر العشي، والأستاذ الدكتور فضل الشريف، وكان عنوان بحثهم الذي فاز بالجائزة، "دراسة تأثير مركبات الفوسفات العضوي على مزارع خلايا الدم الليمفاوية للإنسان".

أما في فئة العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية فقد فاز الباحثان الدكتور إسحاق السدر، والدكتور محمود نصار، من جامعة بوليتكنك فلسطين، ببحثهم الذي كان بعنوان، " المعالجة الكيميائية للمخلفات الصناعية المشتقة حيويا وتعبئتها بالبولي إيثيلين منخفض الكثافة المعاد تدويره :دراسة مقارنة"، أما في البحث الثاني في ذات الفئة، فقد فاز الباحثان، الدكتور عاطف قصراوي، والدكتور حازم خنفر، من الجامعة العربية الأمريكية، وبحثهم كان " تصميم أجهزة الفجوة المكسورة النفقيه المركبة من ثالث اكسيد الملبيدونيوم المطلية بالزنك فثالوسيانين والمحصورة بين رقيقتي الالومنيوم لغايات استشعار اشعه الليزر تحت الحمراء وترشيح امواج الميكروويف".

وفي فئة العلوم الاجتماعية والإنسانية فازت من جامعة القدس الباحثة الدكتورة مها السمان، وعنوان بحثها " من لحظات زمنية إلى فُتَرات: تأثير نقاط الحواجز الإسرائيلية على الحياة اليومية للفلسطينيين في القدس"، كما فاز في ذات الفئة الدكتور جميل خضر من جامعة بيت لحم، وبحثه كان، " التخاطل المعماري وسياسات الليبرالية الجديدة وعالمية النضال الفلسطيني: فندق الوولد اوف لبانكسي".

وبارك رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور علي زيدان أبو زهري الفائزين بجائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز في البحث العلمي لهذا العام، وأوضح أنه ضمن جهود الجامعة لتعزيز جودة البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعات الفلسطينية، وحرصًا على دعم البحث العلمي الأصيل واستمراراً لنهج الجامعة في تشجيع التميز والابداع، تأتي جائزة الجامعة العربية الأمريكية للتميز في البحث العلمي لدعم دور الجامعة الريادي كداعمة للبحث العلمي وتكريماً للباحثين المتميزين في فلسطين.

وأشار إلى أن الجائزة تهدف تكريم الباحثين تقديراً لجهودهم البحثية والعلمية في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أصيل منشورًا في مجلة علمية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عالمي مرموق، حيث تعتمد معايير منح الجائزة إلى الإضافة النوعية التي يضيفها الباحث في مجال تخصصه، وترفع من مستواه في النواحي المختلفة.

تجدر الإشارة ان جائزة التميز في البحث العلمي هي جائزة مرموقة تقدمها الجامعة العربية الامريكية للباحثين في الجامعات الفلسطينية كل عام.