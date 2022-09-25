النيابة العامة توجه للمطلوب للاحتلال مصعب اشتية تهمة "حيازة سلاح"

رام الله - وطن: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" انه جرى النيابة العامة في أريحا مددت اعتقال المطلوب للاحتلال مصعب اشتية لـ 24 ساعة، بعدما سجلت قضيته في المحكمة بتهمة حيازة سلاح، اليوم الأحد .

وقالت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أن اعتقال ومحاكمة اشتية خطوة تعسفية غير قانونية، وهي تشير إلى أن الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني.