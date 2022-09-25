تشييع بعضاً من اشلاء الشهيد سائد الكوني في نابلس

رام الله - وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة نابلس اليوم الاحد بعضاً من اشلاء الشهيد سائد الكوني، الذي ارتقى فجر اليوم الاحد بعد ان استهدفت قوات الاحتلال الدراجة التي كان يستقلها، ما ادى لانفجارها واحتراقها.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد الكوني بعد استشهاده، فيما هرع الشبان صباح اليوم الى مكان الجريمة وعثروا على بعض من اشلاء الشهيد حيث قاموا بجمعها وقد تم دفنها لاحقا.

وقالت مصادر عبرية نقلا عن جيش الاحتلال بان قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدد من المقاومين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار، وان الجنود اطلقوا النار عليهم، ما ادى الى استشهاد الكوني، بينما انسحبت السيارة إلى مدينة نابلس، وان قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد.