استشهاد الشاب سائد الكوني في نابلس واختطاف جثمانه

وطن: استشهد الشاب سائد الكوني واصيب ثلاثة اخرون خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، في مدينة نابلس.

وقالت مجموعات "عرين الأسود"، إن المقاوم سائد الكوني استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة "التعاون" بمدينة نابلس.

وأشارت مصادر فلسطينية الى ان ثلاثة مواطنين اصيبوا برصاص الاحتال الحي، كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين اشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.

وقالت مصادر عبرية نقلا عن جيش الاحتلال ان قوات الاحتلال نصبت كمينا لعدد من المقاومين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار، حيث جرى أطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال ما ادى الى استشهاد الكوني بينما انسحبت السيارة إلى نابلس وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد.