الشعبية تعلن أسماء اسراها الـ 30 الذين سيبدأون اضرابا عن الطعام غداً

وطن: أعلنت الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اسماء اسراها الـ 30 الذين سيبدأون اضرابا عن الطعام يوم غد الاحد، رفضا للاعتقال الاداري، ومن أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الصهيوني.

وذكر بيان صادر عن أسرى الجبهة بأن إدارة السجون تحاول "الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع الأسرى الإداريين وتقديم عروض لهم، ولكن هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري".

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى الثلاثين الذين سيشرعون بالإضراب غداً، ومن المقرر أن تنضم لهم دفعات أخرى من الاسرى)، وتشمل مجموعة الثلاثين الذين سيباشرون غدا الاضراب التالية اسماؤهم:

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.