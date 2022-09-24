اصابات خلال مواجهات في بلدتي الطور وبيت إجزا بالقدس

وطن:أصيب عدة مواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور بالقدس اثر اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة لليوم الثاني على التوالي، وسط اطلاق لقنابل الغاز والرصاص المعدني، ورش المواطنين بالمياه العادمة، ما ادى لاندلاع مواجهات رشق خلالها الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، إصيب عدة مواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في البلدة عقب الاعلان عن استشهاد محمد علي أبو كافية (36 عامًا) برصاص الاحتلال عصر اليوم .

من جانب اخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان في القدس ما ادى لاندلاع مواجهات.