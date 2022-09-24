التربية تنعى المرشد التربوي الشهيد محمد ابو كافية

وطن: نعت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بوزيرها د مروان عورتاني، والأسرة التربوية، المرشد التربوي في مدرسة ذكور ابن خلدون الاساسية في مديرية ضواحي القدس، الشهيد محمد علي ابو كافية، الذي استشهد عصر اليوم برصاص قوات الاحتلال.

وقالت في بيان بأن يد الغدر والإرهاب؛ ممثلة بالاحتلال والمستعمرين الاستيطانيين، استهدفت المرشد ابو كافية بدم بارد غرب نابلس.

وطالبت وزارة التربية في بيانها المؤسسات الدولية ودول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق حياة أسرة التعليم من كوادر تربوية وطلبة وعاملين.

وكانت قوات الاحتلال اطلقت النار على المرشد ابو كافية عقب حادث سير مع سيارة لشرطة الاحتلال قرب نابلس، واصابته بجروح خطيرة ادت لاستشهاده، بذريعة انها اشتبهت بـ "عملية دهس" ضد عناصر الاحتلال.