وزارة الخارجية: 25 فلسطينيا كانوا على متن مركب طرطوس توفي 6 منهم

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير احمد الديك، إن 25 فلسطينيا من أبناء شعبنا في لبنان، كانوا على متن المركب، الذي غرق قبل أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.

وأوضح السفير الديك، أن من بين الـ25 فلسطينا، لقي 6 مصرعهم، فيما عثر على ثلاثة ناجين وهم بصحة جيدة، ولا يزال 16 آخرون في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن هذه الأرقام أولية، لصعوبة التعرف على الجثث، وقد يتطلب الأمر إجراء فحص DNA.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت عن غرق مركب قبالة سواحل طرطوس السورية، وعلى متنه 180 شخصا، لقي 94 شخصا منهم مصرعهم، حتى الآن.

(المصدر- وفا)