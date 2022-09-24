بلدية رام الله تباشر حملة لمنع بيع السجائر لطلبة المدارس

وطن: أطلقت بلدية رام الله، اليوم السبت، حملة تهدف "الحد من ظاهرة بيع التبغ لطلبة المدارس" .

وقالت مسؤولة وحدة الإعلام في بلدية رام الله مرام طوطح، بأن الحملة بدأت بتوزيع كتب توعوية على المتاجر والمحال، بشأن منع بيع الكحول والتبغ والسجائر الإلكترونية لطلبة المدارس ولمن هم أقل من 18 عامًا.

وأشارت الى أن هذه الحملة جاءت في ظل وجود شكاوى من قبل الأهالي، بأن أبناءهم يشترون السجائر "النفل" قبل وبعد الدوام المدرسي، ويتشاركون فيما بينهم بـ"السجائر الإلكترونية".



وشددت طوطح على أن الحملة التي بدأت بجولة توعوية، تشمل فرض مخالفات على تلك المحلات التي ستخالف، مشيرة الى ان البلدية، وبدون هذه الحملة تقوم بفرض تلك العقوبات حال تبين أن أحد المحال التجارية يقوم ببيع السجائر للاطفال.

ونوهت إلى ان البلدية اجرت مؤخرا لقاءات مع إدارة الجمارك بوزارة المالية، وشرطة المدينة، ومحافظة رام الله والبيرة، والضابطة الجمركية، بشأن الحد من التدخين في المدارس.

وقام أعضاء لجنة الصحة والبيئة، صلاح هنية وخلدون أبو الحمص اليوم، يرافقهم مديرة دائرة الصحة والبيئة م. ملفينا الجمل، ورئيس قسم الصحة د. نضال ناصر بجولات على المحال والبقالات وتسليمهم كتبا تحثهم على الالتزام بمنع بيع السجائر (النفل)، ووالإلكترونية والمشروبات الروحية للأطفال دون سن الـ 18 عام.

وستوزع بلدية رام الله كتبًا على ما يقارب 400 محل وسوبرماركت في مدينة رام الله تنص على تطبيق القوانين التي تمنع بيع التبغ والمشروبات الروحية للقاصرين، وستتبعها جولات رقابية من الجهات ذات الاختصاص على المحال لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

(المصدر- القدس دوت كوم)