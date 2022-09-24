رمزي رباح يدعو الى ترجمة إعلان الرئيس عن انتهاء العمل بالاتفاقيات الى خطوات ملموسة

وطن: طالب رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، بترجمة إعلان الرئيس عن وقف العمل بالاتفاقيات والعودة الى قرارات المجلس الوطني والمركزي الى خطوات ملموسة وعملية لتأكيد جدية ومصداقية موقف القيادة الفلسطينية امام العالم والرأي العام بدءا بوقف التنسيق الامني وتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل والتحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادي، وهذا ما جرى التاكيد عليه في الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية قبل اسبوعين.

وقال رباح إن حديث الرئيس حول الادارة الأمريكية وسياستها المطابقة لسياسات الاحتلال الاسرائيلي تستدعي الاعلان عن الخيار البديل المتمثل بإطلاق عملية سياسية ذات مغزى فعلي من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي باشراف الدول الخمس دائمة العضوية، وعلى اساس قرارات الشرعية ، باعتبار أن الادارة الامريكية فقدت أهليتها ومصداقيتها كراعية لعملية السلام.

وأشار إلى "الوضوح الشديد بالمعطيات والأرقام التي عرضها الرئيس حول نكبة الشعب الفلسطيني والمجازر التي إرتكبتها اسرائيل ومسؤولية بريطانيا وأمريكا عن نكبة الفلسطينيين وعن عملية التطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل".