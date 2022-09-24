اختيار عضو مجلس إدارة شاهد وفاء سعادة للمشاركة في مبادرة الأمم المتحدة لتعزيز دور الشباب

وطن: اختارت مبادرة الأمم المتحدة لتعزيز قدرات الشابات من بناة السلام في الأزمات المعقدة مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية ضمن منافسة شديدة من 40 دولة على مستوى اختيار دولي واقليمي للمشاركة في المبادرة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وربط المؤسسات المشاركة في خطة عمل مرتبطة ببناء السلام ودور النساء والشباب. كما يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات في بناء المشاريع وجمع الأموال والتواصل مع المانحين.

هذا وتم اختيار عضو مجلس إدارة شاهد وفاء سعادة ضمن 25 امرأة على مستوى دولي واقليمي للمشاركة في المبادرة التي ستعقد في دولة جورجيا في نوفمبر القادم.