جماعات استيطانية تدعو ل"نفخ البوق " في المسجد الأقصى

وطن: دعت الجماعات الاستيطانية إلى أداء الطقوس التلمودية، في المسجد الأقصى المبارك، في الأعياد اليهودية خلال الأيام المقبلة.

ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم إلى أداء الطقوس التلمودية في المسجد بينها نفخ البوق.

وتزامناً مع دعوة اتحاد "جماعات الهيكل"، إلى أداء صلوات علنية في المسجد الأقصى، دعت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" المستوطنين إلى النفخ بالبوق في المسجد.

ومنذ أسابيع، تحشد الجماعات الاستيطانية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم غد الأحد.

ودعت فعاليات شعبية وسياسية في مدينة القدس المحتلة وفصائل المقاومة، إلى الرباط بكثافة في المسجد الأقصى، للتصدي للجماعات الاستيطانية.