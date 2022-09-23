نقابة العاملين في جامعة بيرزيت تعلق "الإجراءات النقابية" لمدة 48 ساعة

وطن: أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، عن تعليق "الإجراءات النقابية" لمدة 48 ساعة باستثناء الإضراب عن الطعام.

وقالت الهيئة الادارية للنقابة في بيان مساء اليوم انه "استجابة للمجموعات المتضامنة معنا و المبادرات والمناشدات من داخل الجامعة نعلن عن تعليق الإجراءات النقابية لمدة 48 ساعة (باستثناء الإضراب عن الطعام الذي يقوم به أعضاء الهيئة الإدارية بالإضافة إلى ثلاثة من الزميلات والزملاء من الهيئة العامة)، والعودة إلى الدوام مع ختم الكرت ليوم السبت 24 أيلول، 2022".

ودعت الهيئة الادارية للنقابة الى المشاركة في الوقفة أمام مبنى كلية الهندسة الساعة 11:00 ومن ثم التوجه لمبنى الرئاسة لمطالبة مجلس الجامعة الاستجابة لمطالب العاملين.