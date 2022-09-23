تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الطور شرق القدس المحتلة

وطن: تجددت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المطاطي، وفتحت خراطيم المياه العادمة صوب منازل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، عصرا، فتى خلال مواجهات اندلعت في البلدة بعد إعلان استشهاد الشاب محمد أبو جمعة.