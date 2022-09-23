العثور على جثة مهاجر فلسطيني عند شواطئ إزمير التركية

وطن: عثر على جثة مهاجر فلسطيني ملقاة على الشاطئ، الجمعة، في قضاء فوتشا بولاية إزمير جنوب غربي تركيا.

وقالت مصادر أمنية إن مواطنين رصدوا صباح اليوم جثة عند شاطئ خاص في القضاء، وأبلغوا قوات الأمن عنها.

وأشارت إلى أن الشرطة حددت الجثة لشاب فلسطيني يبلغ 19 عاما، ونقلته إلى المشرحة في مستشفى الدولة بفوتشا.

وفي السياق، تلقت قيادة خفر السواحل نداء استغاثة ليلا، وعثرت على مركب شراعي فارغ وبداخله بعض مياه الشرب فقط، في نفس مكان العثور على الجثة.

وإثر ذلك، بدأت الشرطة التحقيق في ارتباط المركب بالشاب، فيما تواصل طواقم خفر السواحل عمليات البحث في البحر والبر.