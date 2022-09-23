الاحتلال يعتقل فتى خلال مواجهات في بلدة الطور

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى خلال مواجهات شهدتها بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال إثر إعلان استشهاد الشاب محمد أبو جمعة، واعتقل خلالها الاحتلال فتى "لم تعرف هويته بعد".

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الشاب رائد أبو جمعة مدة أسبوع وهو ابن عم الشهيد أبو جمعة.

يشار إلى أن مستوطنا أطلق النار مساء أمس على الشاب محمد أبو جمعة قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله ما أدى إلى استشهاده.