الاحتلال يعلن اعتقال عدة شبان بزعم تنفيذهم عمليات في نابلس والخليل

رام الله - وطن: زعمت مخابرات الاحتلال انها اعتقلت عدة شبان بينهم فتى بزعم وقوفهم خلف عمليات اطلاق نار وقعت خلال الأيام القليلة الماضية في محافظتي نابلس والخليل، استهدفت جنودا ومستوطنين.

وزعم جهاز "الشاباك" في بيان بانه اعتقل خلية لحركة حماس، قال انها "نفذت عملية اطلاق نار استهدفت مركبات للمستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، ما اسفر عن إصابة احد المستوطنين".

وأشار الى انه تم اعتقال فتى في السادسة عشرة من عمره من محافظة الخليل بزعم اطلاق النار على مدرسة توراتية داخل مستوطنة كرمئيل قبل نحو أسبوع، ما اسفر عن إصابة احد المستوطنين بجروح متوسطة وفقا لما اعلنه الاحتلال في حينها.