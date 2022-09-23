د.مصطفى البرغوثي: لابيد يكرر الخداع الاسرائيلي حول "حل الدولتين"

وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، بان رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي، يئير لابيد، أعاد تكرار عملية الخداع الاسرائيلية فيما يتعلق بـ " حل الدولتين".

واضاف البرغوثي في تصريح مقتضب، تعقيبا على خطاب لبيد أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: "لو كان رئيس وزراء الاحتلال صادقا، لأوقف فورا التوسع الاستيطاني الاستعماري، ولأعلن استعداده لازالة المستوطنات، وإلغاء ضم القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، يائير لبيد، زعم في خطابه امام الامم المتحدة التي تعقد دورتها السابعة والسبعين بأنه "يؤيد حلّ الدولتين"

وأضاف لبيد إنّ "الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس "دولتين لشعبين هو الحلّ الأمثل لأمن إسرائيل واقتصادها".

جدير بالذكر ان سياسات الاحتلال المتبعة، من قبل الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة لابيد، فيما يتعلق منها بالاستيطان واقرار العديد من القوانين على وجه التحديد، قوضت او تكاد تقوض بصورة تامة فكرة حل الدولتين، وفقا لما تراه جهات عديدة ومتزايدة بما فيها اوساط اسرائيلية ودولية.