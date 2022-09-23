انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

وطن: انطلقت، اليوم الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها، في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب المندلعة منذ شباط/فبراير الماضي.

وستستمر الاستفتاءات حتى الـ27 من أيلول/سبتمبر الجاري في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

وتبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة اوكرانيا.

ويتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع السكان في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن أمر الاستفتاءات أثير في وقت سابق خلال برلمانات جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك، حيث أقرت ابلإجماع قوانين الاستفتاء.

وفي خيرسون وزاباروجيا، قدمت منظمات محلية طلبات إلى السلطات العسكرية بشأن عقد الاستفاء على الانضمام إلى روسيا.

واستبق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الاستفتاءات، بخطاب إعلان التعبئة العامة الجزئية، الذي قال إن بلاده تؤيد القرارات التي سيتخذها سكان المدن.

وشدد على أن الناطقين بالروسية خاصة في إقليم دونباس، حيث تقع منطقتا لوغانسك ودونيتسك، يتعرضون لاضطهاد من جانب كييف.

من جانبه قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو بأن "الآلاف من المواطنين الأوكران غادروا تلك المناطق الأوكرانية؛ وبالتأكيد فإن نتائج تلك الاستفتاءات المخطط لها مسبقا ستكون مزيفة، كما حدث في استفتاءات جزيرة القرم قبل 8 أعوام".

ونوه إلى أن الإسراع في ضم تلك المناطق لروسيا، يأتي "كتصعيد ورد فعل على التقدم العسكري الأوكراني شرق البلاد، والذي أسفر عن تحرير أكثر من 8000 كيلومتر مربع منذ مطلع سبتمبر الجاري من مناطق احتلتها روسيا".

(المصدر- سكاي نيوز)