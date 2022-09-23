إصابة مواطن من الفريديس بالداخل في جريمة إطلاق نار

وطن: أصيب أحد سكان قرية الفريديس داخل الخط الاخضر بجروح وصفت بأنها خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى أحد المشافي في المنطقة لاستكمال العلاج.

ووفقا لشرطة الاحتلال فإنها تلقت بلاغًا حول "إطلاق نار في الفريديس، أسفر عن إصابة أحد المواطنين (39 عاما) ووصفت جروحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى هيلل يافا في الخضيرة".

(المصدر- عرب 48)