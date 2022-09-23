للمرة الثانية خلال يومين.. اطلاق نار على مستوطنة "براخا" جنوبي نابلس

وطن: ذكرت مصادر اسرائيلية ان مستوطنة "براخا" المقامة جنوبي نابلس، تعرضت الليلة الماضية، لعملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وبحسب مواقع للمستوطنين، فإن إطلاق النار تسبب بإصابة نافذة احد المنازل داخل المستوطنة دون ان يتسبب ذلك باصابات في صفوف المستوطنين.

وتعتبر عملية اطلاق النار على مستوطنة "براخا" الثانية من نوعها حيث كان مسلحون اطلقوا النار على المستوطنة الليلة قبل الماضية ايضا، واعلنت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس مسؤوليتها عن العملية.