الطقس: اجواء خريفية والحرارة دون المعدل رغم ارتفاع طفيف عليها

وطن: تسود البلاد اليوم أجواء خريفية غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئياً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .