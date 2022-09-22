مصرع 34 مهاجرا غرقا بقارب لبناني قبالة الشواطئ السورية

وطن: عثرت السلطات السورية، اليوم الخميس، على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية.

وقالت الوزارة في بيان "ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب إلى 34 شخصا والذين يتلقون العلاج في مستشفى الباسل في طرطوس هم 20 شخصا".

وقال المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي، في بيان، إن "كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري مقابل منطقة المنطار وجزيرة أرواد، وعدة مواقع على شاطئ طرطوس".

ونقل البيان عن ناجين قولهم إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة، وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة".

ولا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين ويشارك فيها صيادون. ولم يتضح عدد ركاب الزورق حتى الآن