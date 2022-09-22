منظمة الصحة العالمية: نهاية الجائحة باتت ممكنة لكنها ما تزال بعيدة

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن نهاية جائحة كوفيد-19 باتت ممكنة بالتأكيد، لكنها ما تزال بعيدة، مخففا بذلك من أثر التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي.

وأعلن غيبريسوس في مؤتمر صحافي من نيويورك حيث يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "لقد أمضينا عامين ونصف عام في نفق طويل مظلم وبدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".

وأضاف: "لكننا ما زلنا بعيدين من ذلك، والنفق ما يزال مظلما مع العديد من العقبات التي قد تتسبب في تعثرنا إذا لم نتوخ الحذر".

تتناقض تصريحات تيدروس مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال في مقابلة نشرت الأحد إن الوباء "انتهى" في الولايات المتحدة.

لكن تيدروس كان قد تبنى أيضا نبرة أكثر تفاؤلا الأسبوع الماضي.

وحاول أن يشرح ذلك الخميس قائلا: "في المؤتمرات الصحافية خلال الأسبوعين الماضيين ذكرت أن الوباء لم ينته، لكن النهاية باتت تلوح في الأفق" و"كلاهما صحيح".

وأضاف "القدرة على رؤية النهاية لا تعني أننا في نهاية الطريق".

وفقا لتيدروس، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا في جميع أنحاء العالم مستمر في الانخفاض ولم يعد يمثل الآن سوى 10% فقط مما كان عليه خلال ذروة الجائحة في كانون الثاني/يناير 2021. إضافة إلى ذلك، وفي معظم البلدان، تم رفع القيود وبات ثلثا سكان العالم ملقحين بينهم ثلاثة أرباع الطواقم الصحية والمسنين.

وأضاف "لكن 10 آلاف حالة وفاة أسبوعيا تعد عددا كبيرا".

وأوضح "نحتاج جميعا إلى ان نأمل في أن نتمكن - وسوف - نصل إلى نهاية النفق ونترك الوباء وراءنا. لكننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة".

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، أودت جائحة كوفيد بأكثر من 6,5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.