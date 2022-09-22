الثقافة تفتتح معرض الفن التشكيلي "مئة لوحة من غزة"‎‎

وطن: افتتح وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف معرض الفن التشكيلي "مئة لوحة من غزة" بحضور السفير الهولندي في فلسطين ميشيل رينتنار، والفنانين تيسير بركات، ووليد أيوب، وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي، وذلك في معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب، في المكتبة الوطنية في سردا.

وشارك حوالي 30 فناناً تشكيلياً من قطاع غزة في عدة لوحات توثق الحياة اليومية في القطاع، وتجسد قضايا وطنية وتراثية كالقدس والأسرى، وجمال الطبيعة في القرى والمدن الفلسطينية.

وقال الوزير أبو سيف إن الوزارة خصصت هذا المعرض لجلب لوحات مختلفة من غزة لتسليط الضوء على مسيرة الفن في القطاع، في ظل ما يعانيه أهلنا هناك من حصار إسرائيلي وعدم تمكن الفنانين والفنانات من الخروج من القطاع أو تصدير لوحات إلى الخارج.

وأضاف الوزير أبو سيف أن هذا الجيل الجديد من الفنانين الشباب، هم الذين ينشؤون المشهد التشكيلي الآن، فهذا المعرض سيتم نقله إلى مجموعة مدن فلسطينية والتجوال من حيفا وحتى الخليل والختام في غزة، مشدداً على أن هذه فرصة للناس لرؤية هذا التنوع من الفن التشكيلي في قطاع غزة.

من جهته قال الفنان تيسير بركات :"إن غزة تصر دائماً على أن يكون هناك فسحة أمل للرسم والسينما وكتابة الشعر، وهذا ما يخيف الاحتلال، بأننا شعب حي، ونعمل ونفكر خارج الصندوق.

شاكراً وزارة الثقافة على هذه المبادرة معرباً عن أمله بمزيد من التواصل بين فناني الضفة وغزة.